Apple’dan şok eden karar: Yapamadık, iptal ediyoruz!

2017’de kamuoyuna duyurulan AirPower, aynı anda birden çok Apple cihazını kablosuz şarj edebilen bir yüzey olarak tasarlanmıştı.

Ancak şirket mühendislerinin yüzeyin fazla ısınması sorununu çözmeyi başaramadıkları için projeden vazgeçtikleri sanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Harcanan büyük çabanın ardından, AirPower’ı yüksek standartlarımıza getirmeyi başaramadık ve projeyi iptal ettik” denildi.

Apple bu açıklamanın dışında detaylı ayrıntı vermekten kaçındı.