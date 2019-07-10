Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arabada tacizin görüntüleri internette yayılınca…

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın Seremban kasabasında reşit olmayan bir kızla cinsel münasebete giren bir adam, çektiği görüntülerinin internette yayılmasının ardından polise teslim oldu. 60'lı yaşlarında olduğu ifade edilen sapkının aracı, öfkeli kalabalık tarafından yakıldı. 

Sozcu.com.tr
09:10 -
Haberler Dünya
Arabada tacizin görüntüleri internette yayılınca…
Malezya medyasında yer alan haberlere göre; zanlı küçük yaşta bir kıza otomobilinin arkasında cinsel tacizde bulundu.
Görüntülere göre; kız zanlıdan durmasını istiyor fakat adam güzel sözlerle ve vaatlerde kızı kandırmaya çalışıyor.
Pantolonu çıkardığı görülen şahsın mide bulandıran hareketleri de görüntülere yansıyor.
Taciz olayının yaşandığı düşünülen bir otomobil Seremban kasabasında ateşe verildi. Aracın zanlıya öfke duyan yöre halkı tarafından yakıldığı tahmin ediliyor.
İLGİLİ HABERLisede taciz skandalıLisede taciz skandalı
Son güncelleme: android-time 09:12 10.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more