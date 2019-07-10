Arabada tacizin görüntüleri internette yayılınca…

Malezya medyasında yer alan haberlere göre; zanlı küçük yaşta bir kıza otomobilinin arkasında cinsel tacizde bulundu.

Görüntülere göre; kız zanlıdan durmasını istiyor fakat adam güzel sözlerle ve vaatlerde kızı kandırmaya çalışıyor.

Pantolonu çıkardığı görülen şahsın mide bulandıran hareketleri de görüntülere yansıyor.

Taciz olayının yaşandığı düşünülen bir otomobil Seremban kasabasında ateşe verildi. Aracın zanlıya öfke duyan yöre halkı tarafından yakıldığı tahmin ediliyor.