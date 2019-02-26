Arjantin’de ünlü manken ölü bulundu

Arjantin’de düzenlenen Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan ve sık sık erkek dergilerine kapak olan manken Natacha Jaitt, ölü bulundu… Son dönemde ülke içerisindeki çocuk ticaretine ve pedofiliye savaş açan ve birçok şebeke ve suç örgütünü ifşa etmeye çalışan 41 yaşındaki Jaitt’in cansız bedeni Buenos Aires’teki bir evin içindeki yatakta bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otopsi sonrasında genç kadının üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, Jaitt’in çoklu organ iflası dolayısıyla öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada alkol ve uyuşturucunun aynı anda kullanılması sonrasında ölümün gerçekleştiği belirtilirken, polis genç kadının arkadaşı Raul Duarte ile bir partiye gitme hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Fakat genç kadının kardeşi, Jaitt’in bir süredir uyuşturucu almadığını söyledi. Kardeşi hakkında, “Doktor, Natacha’nın ilaçlarıyla birlikte uyuşturucu almasının ölümcül olduğunu söylemişti. O zamandan beri uyuşturucu kullanmıyor” dedi.

Jaitt’in yakın arkadaşlarına, “Pedofil çetesini çökertmek için polisle temastayım. Birçok siyasetçinin de aralarında olduğu bir çeteyi ifşa ediyorum. Son zamanlarda ölüm tehditleri alıyorum, öldürülebilirim. Güvenliğimden endişe ediyorum” dediği öğrenildi.

Jaitt’in sosyal medya üzerinden geçen yıl bir mesaj yazdığını aktaran Arjantin basını genç kadının, “UYARI: Ben intihar etmeyeceğim, uyuşturucu alıp kendimi küvette boğmayacağım ya da kendimi vurmayacağım. Eğer bu olursa bilin ki ben intihar etmedim. Bu Tweet’i saklayın” dediğini okuyucularına hatırlattı.