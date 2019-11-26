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Arnavutluk depreminde ölü sayısı 20’ye yükseldi

Arnavutluk’ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıma neden olan depremde enkaz altından cansız bedenine ulaşılan kişi sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.

21:42 -
Haberler Dünya

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk’ta merkez üssü başkent Tiran’ın 34 km kuzeybatısı olan saat 05.54’te Richter ölçeğine 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülke genelinde şiddetli hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı.

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Gün boyu sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında ekipler 20 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkartırken, 150'den fazla kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

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Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

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Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.   DHA

Arnavutluk Avrupa deprem istanbul Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 21:47 26.11.2019
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