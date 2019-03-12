Damat uçağa binebilsin diye kurallar değişmiş! | Son dakika haberleri

ABD’de eşine pek rastlanmayan bir gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması sonrasında yaşanmış ve Trump’ın kızı Ivanka Trump ile Ivanka’nın eşi Jared Kushner Beyaz Saray’da resmi görevlere getirilmişti. Beyaz Saray’da danışman olan Ivanka ve Kushner hakkında yazılan bir kitap iki danışmanın istediğini yapmak için bütün kuralları esnettiğini ortaya çıkardı.

Gazeteci Vicky Ward’ın Kushner Inc. isimli kitabında damat Kushner ve Ivanka’nın birçok seyahatinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanan Air Force uçaklarını kullanmak istediği belirtildi. Ward’ın kitabında bu uçakların, gerek olmamasına rağmen kullanılmak istendiği vurgulandı. Öte yandan kitapta yer alan haber üzerine araştırmaları derinleştiren New York Times, geçtiğimiz yıla kadar ABD Dışişleri Bakanı olarak görev alan Rex Tillerson’ın bu taleplere onay vermediğini yazdı.

HAZİNE BAKANINI ÇAĞIRMIŞLAR

Kitabın detaylarına ulaşan New York Times’ın haberinde, Ivanka ve Kushner’in Amerikan yasalarında olan bir kuralı kullanarak başkanlık filosundaki uçakları kullandığı belirtildi. New York Times, Ivanka ve Jared’ın kabine seviyesindeki yetkilileri ziyarete çağırdığı ve böylelikle uçakları kullandığını yazdı. Gazeteci Ward’ın kitabını yazarken 200’den fazla kişiden görüş aldığı belirtildi. Çiftin özellikle, Hazine Bakanı Steve Mnuchin gibi bakanları sık sık ziyaretlerine çağırdığı ve bu sayede uçakları kullandığı belirtildi.