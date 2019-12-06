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Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyecekmiş!

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi. Salvini, daha önce de, "Türkiye AB'ye giriyorsa biz çıkalım" ifadelerini kullanmıştı.

21:27 -
Haberler Dünya
Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyecekmiş!

Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti. Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, “Nutella’nın, Türk fındığı kullandığını farkettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim.” ifadesini kullandı.

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Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor. Aşırı sağcı Lig Partisi, “Önce İtalyanlar” sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.

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“BİZ ÇIKALIM” DEMİŞTİ

Salvini daha önce de Türkiye’yle ilgili skandal sözler söylemişti. Göçmenler için Avrupa'nın Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk bir hediye verdiğini ileri sürem Salvini, “Bazıları Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyor. Onlar giriyorsa biz çıkalım” ifadelerini kullanmıştı. AA

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