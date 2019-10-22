Aşırı sağcı Le Pen’den skandal Türkiye açıklaması: NATO’dan çıkarılsın

RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG’nin temizlenmesine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili konuştu.
Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı iddiasıyla eleştiren Le Pen, “Türkiye’nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, NATO’dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak’ın kriterlerini ihlal etti” dedi.
Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.