Aşırı sağcı Wilders’ın Twitter hesabı askıya alındı

Aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (PVV) lideri Wilders, sosyal medya devinin hesabını ‘nefret ifadeleri’ nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

Karşıtlık söylemleri nedeniyle tehdit edilen Wilders, “Twitter bana yapılan ölüm tehditlerini tolere ediyor, ancak meslektaşım hakkında attığım tweetleri edemiyor. Bu delilik!” ifadelerini kullandı.

Twitter’da 800 bini aşkın takipçisi olan Wilders, sık sık radikal açıklamalar yapmasıyla biliniyor. Geçen yıl Hollanda’da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sunan siyasetçi, “Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur’an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum” demişti.

Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı. 2014 seçiminde dört sandalye kazanan aşırı sağcı PVV, bu kez hiçbir üyesini parlamentoya gönderemedi.