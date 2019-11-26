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ATM’yi havaya uçurup soydular

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir bankanın ATM'si havaya uçurulduktan sonra soyuldu.

17:42 -
Haberler Dünya
ATM’yi havaya uçurup soydular

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Mettman şehrine bağlı Heiligenhaus semtinde bir bankanın ATM'si havaya uçurularak soyuldu.

ALMANYA’NIN KUZEY REN VESTFALYA EYALETİNDE BİR BANKANIN ATM’Sİ HAVAYA UÇURULDUKTAN SONRA SOYULDU. FOTO:İHA

Olay, sabaha karşı banka yakınındaki vatandaşların patlama sesini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli soyguncuların beyaz bir araçla kaçtığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, maskeli iki soyguncunun kaçarken birbirleriyle Türkçe konuştukları belirtildi. Maskeli soyguncuların Hollanda’ya kaçtığı ihtimali üzerinde duran polis, soyguncuların Türk olmasından şüpheleniyor. İHA

Almanya banka beyaz Hollanda patlama Polis TÜRKÇE
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