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AVM’ye giren leopar büyük paniğe neden oldu

Hindistan'da bir alışveriş merkezine (AVM) giren leopar korkuya neden oldu.

18:08 -
Haberler Dünya

Maharashtra eyaletine bağlı Thane kendinde bulunan Korum adlı alışveriş merkezine giren leoparı fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. Alışveriş merkezinin açılışından bir kaç saat önce içeri giren ve bir süre katları dolaşan leopar, daha sonra alışveriş merkezinden çıkarak yakındaki bir otele girdi. Polis ile birlikte otele gelen hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparı uyuşturucu tüfeği ile vurdu.

Leoparın, kaçtığı düşünülen Sanjay Gandhi Ulusal Parkı’na götürüldüğü belirtildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:18 21.02.2019
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