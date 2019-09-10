Avrupa Birliği’nden geri adım: Tepkiler sonrasında ilk açıklama geldi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, önceki gün sosyal medyada paylaşılan Arapça mesajlar ve görseller konusunda açıklama yaptı. Dün gece Ankara’daki delegasyon tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Fakat Twitter üzerinden bu mesajı paylaşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu resmi internet hesabından başka bir açıklama yaptı. Açıklamada delegasyonun Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığı fakat Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarında Arapçanın da kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir” açıklaması yapıldı.