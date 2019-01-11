Avrupa kara kışa teslim: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Küresel ısınmayla birlikte iklimlerin aşırı seviyelere çıkması yaşamı olumsuz etkiliyor... Bunun son örneği de Avrupa'da yaşanıyor. Avrupa'da aşırı soğuklar yüzünden bu güne kadar en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Komşuda hava sıcaklığı eksi 23 dereceye inerken Avusturya'da çok sayıda kişi kayboldu.

Aşırı soğuklar Avrupa’yı etkisi altına aldı. Kıtanın birçok kentinde kar ve dondurucu soğuklar yaşamı adeta felç etti. Yunanistan’da hava sıcaklığı -23 dereceye inerken bir kişi yaşamını yitirdi iki kişi de kayboldu. Başkent Atina başta olmak üzere birçok tarihi noktalarında uzun bir aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kış turizminin uğrak noktası Alpler’de de büyük bir panik yaşanıyor.

Yetkililer zirvede kayak ve tatil yapmak isteyenleri uyarırken, uzun bir aradan sonra kar kalınlığı 3 metreye çıktı. Avusturya’da kayak yapan 28 ve 23 yaşındaki iki kişi kaybolurken, güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmasına başladı. Yetkililer özel eğitimli 40 köpek ile arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini duyurdu. Avusturya’nın önde gelen kentlerinden Salzburg’da da bir kişinin aşırı soğuklardan can verdiği belirtildi. Almanya-Avusturya sınırında ise 20 yaşındaki bir kadının Teisenberg Dağı’nda çığ altında kaldığı belirtildi.

NORVEÇ’TE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Almanya’nın Bavyera bölgesinde 44 yaşındaki bir kayakçı yaşamını yitirdi. Avusturya polisi, 16 yaşındaki bir Avustralyalının ailesiyle kayak yaparken çığ altında kaldığını söyledi. Slovakya’da da 37 yaşındaki bir Slovak vatandaşı Mala Fatra Dağları’nda çığ altında kaldı.

Avrupa’nın kuzeyindeki Norveç’in turistik bölgelerinden Trömsö’de ise 29 yaşındaki bir İsveç vatandaşı ile 3 Finlandiya vatandaşı yaşamını yitirdi.

Öte yandan çok sayıda uçak ve demir yolu seferi iptal edildi. Almanya ve Avusturya’da çok sayıda uçuş iptal edilirken sadece Münih Havaalanı’nda 120 uçak iptal edildi ya da rötar yaptı. Alman yetkililer uçuşların önümüzdeki günlerde de etkileneceğini açıkladı.