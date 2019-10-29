Avrupa, Kış Saati Uygulaması’na geçti

7 Ekim 2016’dan beri yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı pazar gününden itibaren ikiye çıktı.

27 Ekim Pazar günü Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçerek saatleri bir saat geriye aldı. Böylelikle uygulamaya geçen Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 2’ye çıkmıştır. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki saat farkı da bu uygulama ile birlikte 3’e çıktı.

Ülkeler yaz saati uygulamasına geçince saat farkı Avrupa ülkeleriyle 1’e, Birleşik Krallık ile de 2’ye inecek.