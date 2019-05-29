Avrupa Komisyonu’dan Türkiye Raporu: Ekonomi dahil her şey geriye gidiyor

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilgili raprunu yayınladı. Raporu, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn açıkladı. Hahn, Avrupa Parlamentosu Dış İşleri Komitesi'nde Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve 7 ülkeyi kapsayan genişleme paketini sundu. Raporda önceki senelerde olduğu gibi Türkiye'de insan hakları ve demokrasi konularında ciddi bir gerileme olduğu belirtilirken ilk defa ekonomi ve serbest piyasa konusunda endişeler öne çıkarıldı. Euronews’ün haberinde Türkiye’de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda ‘geriye gidildiğini’ söyleyen Hahn’ın ‘Türkiye AB’den uzaklaşmaya devam ediyor” dediği aktarıldı.

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, “Ortak çıkarlarımız doğrultusunda işbirliğimiz devam ediyor” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu’nun raporunda ilk kez ekonomide piyasa ekonomisinin işleyişine dair endişe vurgusu yapıldı.