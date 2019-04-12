Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye yerel seçim çağrısı!

31 Mart yerel seçimleri için gözlemci heyet gönderen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin başkanı Anders Knape, yayımladığı yazılı açıklamayla 31 Mart yerel seçimlerinin ardından “seçmenlerin kararına saygı duyulması” çağrısında bulundu.
Açıklamada çağrının, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı seçilmişlere mazbatalarının verilmediği haberlerinin ardından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Türk yetkililerine İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlamaları ve genel olarak seçmenler tarafından alınan kararları uygulamaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.