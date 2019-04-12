Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye yerel seçim çağrısı!

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, yazılı bir açıklama yayınlayarak Türk yetkilileri 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 'seçmenlerin kararına saygı duymaya' çağırdı.

23:56 -
Haberler Dünya
Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye yerel seçim çağrısı!

31 Mart yerel seçimleri için gözlemci heyet gönderen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin başkanı Anders Knape, yayımladığı yazılı açıklamayla 31 Mart yerel seçimlerinin ardından “seçmenlerin kararına saygı duyulması” çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERTerör örgütü PKK yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdıTerör örgütü PKK yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı

Açıklamada çağrının, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı seçilmişlere mazbatalarının verilmediği haberlerinin ardından yapıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERAvrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyen sayısı arttıAvrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyen sayısı arttı

Açıklamada, “Türk yetkililerine İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlamaları ve genel olarak seçmenler tarafından alınan kararları uygulamaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more