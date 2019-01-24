Avrupa Parlamentosu: Sınır güvencesi yoksa anlaşma da yok!

Parlamento Brexit grubunun toplantısından sonra yapılan yazılı açıklama, İngiltere’de Başbakan Theresa May’in ‘backstop’ adı verilen bu hükme bir zaman sınırlaması getirme umutları için darbe niteliği taşıyor.

Guy Verhofstadt’ın başkanlığında toplanan Brexit grubu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Grup çıkış anlaşmasının adil olduğunu ve yeniden müzakere edilemeyeceğini teyit etmiştir. Bu, özellikle ‘backstop’ hükmü için geçerlidir… Her koşula karşı uygulanabilecek böyle bir hükmün güvencesi olmadan Avrupa Parlamentosu çıkış anlaşmasına onay vermeyecektir.”

AB ile İngiltere arasında varılacak Brexit anlaşması Avrupa Parlamentosu’nun onayından geçmek zorunda. İngiltere İrlanda sınırında beklemesiz geçişlerin devamından ve mallara sıkı denetim uygulanmamasından yana.

Ancak İrlanda hükümeti ve onu destekleyen diğer AB ülkeleri, Brexit’ten sonraki geçiş süresi sonunda yapılacak gümrük ve ticaret anlaşmasında çıkabilecek sorunlara karşı bir güvence olarak ‘backstop’un uygulanmasını istiyor.

AB’nin baş Brexit müzakerecisi Michel Barnier bugün yaptığı açıklamada, backstop hükmüne zaman sınırlaması getirilemeyeceğini söyledi.