Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye çıkarması: Avrupa’da Türkiye’nin hâlâ dostları var

Türkiye’nin üyelik sürecinin siyasi nedenlerle dondurulmasını isteyen bir raporu oylamak üzere olan Avrupa Parlamentosu’nda, Türkiye’nin “siyasetten başka yüzleri de olduğunu” göstermek için bir sergi düzenlendi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi ilişkiler, iki tarafın seçim dönemlerindeki hamasi çıkışları nedeniyle duraklama döneminde seyrediyor. Ancak siyaset dururken, Avrupa'daki Türkiye dostları ve Türk sivil toplum kuruluşları hala ilişkilerin tam olarak kopmaması için çalışmaya devam ediyorlar.

Son olarak, Türkiye'nin üyelik sürecinin siyasi nedenlerle dondurulmasını isteyen bir raporu oylamak üzere olan Avrupa Parlamentosu'nda, Türkiye'nin “siyasetten başka yüzleri de olduğunu” göstermek için bir sergi düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu'nun Yunan sosyal demokrat milletvekili Miltiadis Kyrkos'un öncülüğünde düzenlenen sergi için Brüksel'e “Türk sivil toplum kuruluşları çıkartması” yaşandı. Türkiye'nin önemli 11 sivil toplum kuruluşu ve bireysel sivil toplumcularının yer aldığı “yüzler” adını taşıyan sergi, büyük ilgi gördü. Sergi, 11 Ocak'a kadar Avrupa Parlamentosu binasında devam edecek.

Sergide Türkiye'de eğitim, sağlık, kadın, çocuk, engelli bireylerin hayatlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapan Darrüşşafaka, Koruncuk Vakfı, Lösev, Turgok, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, AÇEV, Mor Çatı, Tohum Otizm, sosyal ben gibi sivil toplum kuruluşları stand açtı.

AP MİLLETVEKİLİ: “TÜRKİYE'NİN ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN DURDURULMASINA ÇALIŞANLARA KARŞI REAKSİYON”

Sergi açılışında konuşan Yunan milletvekili ve serginin düzenleyicisi Miltiadis Kyrkos, bunun önümüzdeki haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak olan Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin dondurulmasına ilişkin rapora “reaksiyon” olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de popülist söylemlerin arttığını, ancak bu söylemlerin gerçek sorunlara çözüm getirmediğini vurgulayan Kyrkos, “birilerini kınamak, suçlamak kolaydır. Ancak sorunlara çözüm bulmak zordur. Zor olanı yapmak gerekir” diye konuştu.

Son dönemde Avrupa'da artan İslam karşıtı söylemlere de dikkat çeken Kyrkos, “bu söylemler öncelikle Avrupa'da yaşayan Müslüman Avrupa vatandaşlarına, ardından da Avrupa'nın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu komşu ülkelerine hakarettir” dedi.

Türkiye'nin siyasetten başka “yüzleri” de olduğunu Avrupa'ya göstermek istediğini de kaydeden Kyrkos, sergiye katılan Türk sivil toplum örgütlerinin de Türkiye'nin bu diğer yüzünü oluşturduğunu söyledi. Kyrkos, “ancak birbirimizi kucaklayarak daha da büyüyebiliriz. Birbirimizi kucakladığımızda, aşırı sağı durdurma imkanı da buluruz”dedi. Avrupa değerlerinin, “kapıları hiçbir zaman kapatmamayı öngördüğüne” de dikkat çeken Kyrkos, “Ben Yunanistan'ın bir milletvekiliyim. Zamanında Yunanistan her sıkıntıya girdiğinde biz de ‘siz yapamazsınız, o zaman dışarda kalmalısınız' sözlerini çok duyduk. Ancak Avrupa değerleri, kapıların her zaman açık olmasını gerektirir” diye konuştu.

Kyrkos, önümüzdeki haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak Türkiye raporu konusunda ise, “umarım parlamento Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını kabul etmez. Parlamento bunu onaylasa bile, umarım Avrupa Konseyi'nden geri döner” dedi.

AB KOMİSYONU ÜYESİ : TÜRKİYE İLE YAPILAN SURİYELİ SIĞINMACI ANLAŞMASINDAN GURUR DUYUYORUM

Sergi açılışına katılan AB komisyonunun İnsani yardımlardan sorumlu üyesi Stylianides ise, Türkiye'nin Suriyeli 4 milyon sığınmacıya yönelik tutumundan övgüyle bahsetti.

Türkiye'deki temaslarının ardından öğle saatlerinde Brüksel'e dönen ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sergi açılışına gelen Stylianides, “Bir AB Komisyonu üyesi olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum. Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye’deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından.” diye konuştu.

“Türk sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yardımların ulaştırılmasında önemli rol oynuyor.” diyen Stylianides, AB ve Türkiye’nin ihtiyaç sahibi insanlar için beraber çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU, TÜRKİYE'YE ÜYELİK ÖNCESİ BÜTÇEYİ DE KESMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu, sadece Türkiye'nin üyelik sürecinin dondurulmasını tavsiye eden bir raporu görüşmekle kalmamış, Avrupa Parlamentosu'nun aday ülkelere üyelik öncesi katılım için kullandırdığı mali fonlarda da kesintiye gitmişti.

IPA fonları olarak adlandırılan katılım öncesi mali yardımlardan 2019 yılı Türkiye'ye 400 milyon Euro aktarılması planlanmış, ancak Avrupa Parlamentosu'nun kaldığı bir karar ile bu rakamın 146 milyon 700 bin Euro'luk bölümü kesilmişti.

Avrupa parlamentosundaki serginin, siyasi nedenlerle yapılan kesintilere karşı, Türkiye'nin siyaset dışında önemli unsurlarının da olduğunu göstermek için “Yüzler” sergisinin gerçekleştirildiği de ifade edildi.