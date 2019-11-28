Avrupa Parlamentosu’ndan acil durum ilanı

Avrupa Parlamentosu bugün sembolik bir oylama yaptı. Oylama sonrasında “iklim acil durumu” ilan edildi. Bu oylama yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde küresel ısınmaya karşı eyleme geçilmesi konusundaki baskıları artırmak için yapıldı.

BM, 2-13 Aralık’ta Madrid’de gerçekleşecek zirve öncesinde yayınladığı raporda, sera gazı salınımlarını rekor seviyelere yükseldiğini belirtti. Bu zirve, dünya liderlerini iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya çalışmaya yönlendirmeyi hedefliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) eğer yükselen salımları durdurmak için hiçbir adım atılmazsa küresel sıcaklığın 3-5 derece artabileceğini söyledi. Bu da daha önce anlaşmaya varılan limitin üç kattan fazla aşılması demek oluyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) raporunda, salımları azaltmak için verilen mevcut hedeflere uyulsa bile “sıcaklıkların bu yüzyılda 3.2 derece artması bekleniyor ve bunun geniş kapsamlı, yıkıcı iklimsel etkileri olabilir” ifadesi yer aldı.

“BU HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU”

Avusturalya’da kontrol edilemeyen yangınlardan, Avrupa’da meydana gelen sellere kadar artan değişken hava koşullarının iklim değişikliği sonucu ortaya çıkmasıyla, hükümetlerin bu zirvede acil çözümler bulması bekleniyor.

Pazartesi günkü görüşmelerin ardından, “iklim acil durumu” bildirisi AB Parlamentosunda, 225 karşı oya ve 19 çekimser oya karşın 429 oyla kabul edildi.

Parlamento’nun çevre komitesi başkanı Pascal Canfin açıklamasında “Bu (iklim değişikliği) siyasetle ilgili bir durum değil, bu hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.