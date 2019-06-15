Avrupa’nın aldatma haritasını ortaya çıkaran anket!

Gleeden sitesinin Ifop’a yaptırdığı ankete Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 5 bin 26 kişi katıldı.

Söz konusu ankette erkek ve kadınlardaki aldatma oranı, bunun toplumda nasıl karşılandığı ve son 50 yıldaki değişim ile aldatmanın başlıca sebepleri araştırıldı.

ERKEKLERLE KADINLAR ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Euronews’deki habere göre Ifop’un araştırmasında “Avrupa ülkelerinde cinsel özgürlüğün artmasına rağmen, kadınlar üzerindeki toplum baskısının daha fazla hissedilmesiyle kadınların, erkeklere göre aldatmaya daha az meyilli olduğu ortaya çıkıyor” deniliyor.

Araştırmada ayrıca son 50 yılda hayat arkadaşını en az bir kez aldattığını itiraf eden kadın oranında yüzde 270'lik bir artış dikkat çekiyor. Erkekler de ise aynı zaman diliminde bu artış yüzde 63 civarında.

1970'den bu yana partnerini aldatan kadınların sayısındaki artış erkeklere göre 4 kat daha fazla gerçekleşti. Buna rağmen 2019'da erkeklerin yüzde 49'u eşini en az bir kez aldatırken, en az bir kez aldatan kadın oranı yüzde 37.

EN ÇOK ALDATANLAR İTALYAN ERKEKLER VE ALMAN KADINLAR

Ifop'un araştırmasına göre bu ülkeler arasında yüzde 43'lük bir oranla hayat arkadaşını en çok ‘Alman kadınlar aldatıyor’. Almanya'yı yüzde 37 ile Fransa, yüzde 33 ile İtalya ve İngiltere takip ediyor.

Eşlerine en çok sadık olan kadınlar yüzde 30 ile İspanyollar.

Diğer taraftan kadınların en sadık olduğu ülkelerden İtalya ve İspanya'da, aynı zamanda erkeklerin yüzde 55 ve yüzde 50 ile en çok aldattığı ülkeler oldu.

Kadın ve erkekler arasındaki aldatma farkının en az olduğu ülke ise Almanya.

EŞLER BİRBİRİNİ NEDEN ALDATIYOR?

Ankette kadın ve erkeklerin aldatma sebepleri de soruldu. Gelen cevaplarda partnerine göre kişinin kendisini daha güzel veya yakışıklı bulması, ekonomik ve sosyal seviyesi daha yüksek olması, büyük şehirlerde yaşama ve cinsel hayatlarından tatmin olmama aldatma sebepleri arasında sayıldı.