Avrupa’nın kalbinde rezil görüntü

Almanya’nın Frankfurt Kenti’nde, “PKK yasağına rağmen” Alman yetkililerden yürüyüş izni alan, PKK paçavrası ve bebek katilinin posterlerini taşıyanlar, pankart ve sloganlarla turistlerin ilgi odağı olan Römer’e girdi. Cumartesi günü marşlar söyleyerek meydana giren PKK’lılara, Alman polisi koruma verdi.

Frankfurt’un tarihi Belediye Binası önünde toplanan teröristler burada sloganlar atarken, sık sık Türkiye aleyhine ifadeler kullandı. Tarihi meydandaki gösteri sırasında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistlere de bölücü terör örgütünü görüntüleme izni verildi. Ancak gazetecilere o kadar toleranslı davranılmadı.

SEMBOL MEYDANDA İZİN VERDİLER!

Kentin en gözde meydanında bulunan tarihi Belediye Binası’nda, Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın makamının yanı sıra, çeşitli belediye birimleri bulunuyor. Bu binanın balkonu ise, Alman Milli takımlarının şampiyon olduğu dönemlerde kullanılıyor. Alman takımları, şampiyonluk kupasını bu tarihi balkonda kaldırıyor ve binlerce kişiyle şampiyonlukları kutluyor.

İşte PKK’lılara da bu “sembolik” meydanda, Alman ve AB bayrakları altında kutlama izni verildi. Bu durum, çevrede gezen Türkler’in tepkisini çekti. Ancak, Türkler eylem yapan PKK’lılara yaklaştırılmadı bile. Çünkü Alman Polisi, göstericilerin eylemlerini müdahale olmadan bitirmeleri için onlara her türlü desteği sağlamıştı.