Avrupa’yı şaşkına çeviren olay: Genç kadın otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki Anna Florence Reed bu hafta Zürih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Hafta ortasında odasındaki tuvalette cansız bir şekilde yatarken bulunan ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç kadının ardından ülke çapında bir soruşturma başlatıldı.

Ülkenin en büyük kenti olan Zürih’te yaşanan olay sonrasında Reed’in ülkede yaşayan Alman sevgilisi Marc Schatzle gözaltına alındı. İngiltere’de yaşayan ve tatil için İsviçre’ye giden Reed hakkında açıklama yapan İsviçre polisi, “Yatak oyunu sırasında bir şeyler ters gitti” açıklamasını yaptı.

Reed’in son fotoğrafı da yerel basında yayınlanırken, genç kadının sevgilisinin vücudunda büyük dövmeler olduğu görüldü. Yapılan otopsi sonrasında genç kadının oksijensizlikten dolayı yaşamını yitirdiği ve bazı kemiklerinin de zarar gördüğü tespit edildi.

İsviçre basınına konuşan bazı kaynaklar, “Hafta sonu otele birlikte giriş yaptılar. 501 numaralı odada kalıyorlardı ve her şey yolundaydı. Fakat Salı sabahı adam tek başına geldi ve kız arkadaşının bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Resepsiyon görevlisi de durumun vehametini anlayarak ambulansı çağırdı. Genç kadın banyoda ölü bulundu” açıklamasını yaptı.