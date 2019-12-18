Avustralya canavar Mustafa’yı konuşuyor! Bir kurbanı daha ortaya çıktı

Kanada doğumlu 22 yaşındaki model Dasha Volnoukhin, Eylül 2015’te iş bulmak için Avustralya’nın Sydney kentine yerleşti. Bir süre model ajansları için çalışan Dasha Volnoukhin, Mayıs 2016’da bir eskort ajansına katılarak seks işçiliği yapmaya başladı.

Bu durumu ailesinden ve yakın arkadaşlarından bile gizleyen genç kadın, ajans için çalıştığı ikinci gecede dehşeti yaşadı. 28 yaşındaki Mustafa Kayırıcı, genç kadınla müşteri gibi bir araya gelirken, kapıdan girdiği anda bıçağını çekerek Volnoukhin’e saldırdı.

Genç kadına şiddet uygulayan ve ardından tecavüz eden Kayırıcı, o anları telefonuyla da kaydetti. Volnoukhin’in üzerindeki paraları da alan Kayırıcı Parramatta bölgesindeki apartman dairesini terk etti.

Genç kadın durumu polise bildirirken, Kayırıcı Haziran ayında başka suçlardan filmleri aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalandı.

42 AYRI SUÇU VAR

Mayıs ve Haziran aylarında aralarında 13 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiye tecavüz ettiği ortaya çıkan Kayırıcı, soygun ve yaralama da dahil 42 ayrı olayla suçlandı.

Volnoukhin, Kayırıcı hakim karşısına çıkmadan önce Mayıs 2018’de yaşamına son verdi. Dava dosyasındaki gizlilik kararı gereği saldırganın Kayırıcı olduğu ve genç kadının kimliği açıklanmazken, geçtiğimiz günlerde bu sürenin dolmasının ardından yaşananlar Avustralya basınında gündem oldu.

Volnoukhin’in de Kayırıcı’nın kurbanları arasında olduğuna dikkat çekilen haberlerde, suç makinesi canavarın hakkında şu ana dek kesinleşen cezalarla 2044’e kadar hapisten çıkamayacağı vurgulanıyor.