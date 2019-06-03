Avusturya’da geçici hükümet göreve başladı

Avusturya'da eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin meclis tarafından düşürülmesinin ardından eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Dr. Brigitte Bierlein liderliğindeki seçim hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Hofburg Sarayı’nda düzenlenen, ülkeyi eylül ayında yapılacak seçimlere taşıyacak geçici hükümetin yemin töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve ülkenin ilk kadın Başbakanı Bierlein'in oluşturduğu hükümetin “Avusturya'yı dinamik, politik ve sempatik bir şekilde hem içeride hem de dışarıda temsil” edeceğini söyledi.

Van der Bellen, ülkede geçen üç hafta içerisinde sıra dışı olaylar yaşandığına dikkat çekerek, anayasanın böyle durumlara hazırlıklı olması nedeniyle sıkıntılı görünen sürecin üstesinden gelinebildiğini kaydetti.

Yeni Başbakan Bierlein tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulunda 12 emekli ya da aktif üst düzey kamu görevlisi bulunuyor.