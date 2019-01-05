Ay’ın karanlık yüzünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye iniş yapan Çin'in 'Chang'e 4' adlı insansız uzay aracı, ilk fotoğrafları göndermeye başladı.

Chang'e 4'un indiği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında bugüne dek çok fazla bilgi elde edilememişti.

Chang’e 4‘e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi. İlk adımı başarı ile gerçekleştirilen görev, uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım oldu.

Görevine başlayan Chang'e 4, kraterden ilk fotoğrafları da göndermeye başladı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Chang'e 4'un Ay'ın yüzeyi ile ilgili ayrıntılı ölçümlerin yapması ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplaması hedefleniyor.