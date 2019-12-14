Aylardır ortada yoktu… Schiavone’den tenis dünyasını sarsan açıklama: Kanseri yendim

39 yaşındaki İtalyan sporcu, Twitter hesabından tenis dünyasını sarsan açıklamalarda bulundu. Aylardır gözlerden uzak olduğunu belirten 2010 Roland Garros şampiyonu Schiavone, bunun gerekçesini açıklığa kavuşturdu.

Kanserle sert bir mücadele içine girdiğini söyleyen Schiavone, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, 7-8 aydır hem normal hayatta hem de sosyal medyada sessizdim. Neler olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Bana kanser teşhisi kondu, kemoterapi gördüm. Sert bir mücadele verdim ve hâlâ nefes alıyorum. Bu savaşı kazandım ve artık geri döndüm.”

Schiavone ne tür bir kansere yakalandığını ve hastalığıyla ilgili başka detaylara değinmekten ise kaçındı.

Bir Grand Slam kazanan ilk İtalyan kadın tenisçi olan Schiavone, 2011’de dünya sıralamasında 4 numaraya kadar yükselmişti. Kariyerinde 8 kupa kazanan İtalyan sporcu 2018 yılında kortlara veda etmişti.