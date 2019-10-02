Az sonra okuyacağınız habere konu olay Türkiye’de yaşansa sonucu nasıl olurdu?

Bundesliga ekibi FC Köln tarafından kiraya verildiği Holstein Kiel takımında forma giyen Türk asıllı Salih Özcan, geçen yıl 40 km fazla hız yaptığı için radar cezası aldı ve konu yargıya taşındı.

30 Eylül’de görülen ikinci duruşmaya Özcan’ın avukatı Devrim Girgin katıldı. Davaya bakan yargıç Gerd Willi Krämer, duruşmaya gelmeyen Salih Özcan için ‘korkak’ anlamına gelen ‘pisnelke’ kelimesini arka arkaya iki kere kullandı.

Olaya mahkeme salonunda bulunan Köln Express gazetesi muhabiri Hendrick Pusch tarafından dikkat çekildi.

ALMAN GAZETECİ SESSİZ KALMADI

Avukat Devrim Girgin, olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Mahkeme salonunda bir sonraki davayı takip etmek için gelmiş olan Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch beni aradı. Dünden beri hakimin tavrından dolayı rahatsız olduğunu söyledi. ‘Önceki günkü duruşmada hakimin Salih Özcan’a yaptığı hakareti gazetemde haber yapacağım, şahit olur musun?’ diye sordu. Ben de ‘Tabii ki olurum’ dedim.”

Girgin, “Hakim, verilen önceki cezayı onayınca ben de ‘Davayı bir üst mahkemeye götüreceğim’ dedim. Davanın sonunda hakim Hendrick Gerd Willi Krämer, müvekkilim Salih Özcan’a duruşmaya gelmediğinden dolayı ‘korkak’ anlamına da, başka aşağılayıcı anlamlara da gelen ‘pisnelke’ kelimesini iki kez kullandı. Gazetede yazılanlar doğru” diye konuştu.

Devrim Girgin müvekkili Salih Özcan’ın kendisine hakaret eden hakimden şikayetçi olmayı düşünmediğini söylediğini bildirdi.

ÖRNEK FUTBOLCU SALİH

Hendrick Pusch imzalı olarak Köln Express’te çıkan haberde, Salih Özcan’ın milli takımda ‘yılın en başarılı ve örnek futbolcusu’ seçildiği belirtildi.

Haberde; 15 yaşında tramvay altında ezilen bir Alman çocuğa yardım eden Özcan’ın sadece kendi takımında değil aynı zamanda Köln genelinde de örnek gösterildiği kaydedildi. Ayrıca, haberde, hakimin yaptığının bir suç olduğu, bunun da en az bir yıl hapis cezası gerektirdiği yazıldı.