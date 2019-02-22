Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı

23 yaşında olan ve Maria adıyla da bilinen model, geçtiğimiz yaz aylarında bir internet sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardığını duyurmuştu.

Mammadzada’nın bekaretini bir Japon siyasetçinin aldığını öne süren şirket, açık artırmanın 2 milyon sterlinde (14 milyon TL) sonuçlandığını açıkladı.

Mammadzada, siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD’de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planladığını söylemişti.

Model, “Annem benim için elinden gelen her şeyi yaptı, şimdi ise sıra bende. Benimle gurur duymasını istiyorum” demişti.