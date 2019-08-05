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BAE’den Türkiye uyarısı: Dönmeden önce iptal edin!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını ülkeye geri dönüş yapmadan önce SIM kartlarını iptal etmeleri konusunda uyardı.

15:11 -
Haberler Dünya
BAE’den Türkiye uyarısı: Dönmeden önce iptal edin!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada ülkelerine dönmek isteyen BAE vatandaşlarının SIM kartlarını iptal etmeleri gerektiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de bulunan vatandaşların dikkatine! Dönüşe geçmeden önce başkaları tarafından şüpheli işlemlerde kullanılmaması için telefonların SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz. Böylelikle yasal soruşturmaya uğramayacaksınız.”

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