Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti! Bilgi verene milyonlarca dolar ödül

ABD Başkanı Donald Trump, dün tüm dünyanın gündemine oturan bir açıklama yaptı. Terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyuran Trump, operasyondaki iş birlikleri nedeniyle Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak’a teşekkür etti.

FBI tarafından en çok aranan teröristler listesinde başına 25 milyon dolar ödül konulan 48 yaşındaki Bağdadi’nin ölümüyle, söz konusu liste ABD basınında yeniden gündeme geldi.

İşte o listedeki teröristlerden bazıları:

Hasan Izz-Al-Din (5 milyon dolar): Lübnan vatandaşı olan Al-Din, Hizbullah terör örgütü üyesi. ABD hükümeti tarafından 1985 yılında uçak kaçırma ve bu olayda işlenen cinayetler nedeniyle aranıyor.

Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser (5 milyon dolar): 1996 yılındaki Suudi Arabistan’daki El-Huber Kuleleri’ne bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle aranıyor. Söz konusu saldırıda 19 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Abdul Rahman Yasin ( 5 milyon dolar): 1993’te ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen bombalı saldırının sorumlusu olarak aranıyor. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.