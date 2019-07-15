Bağdat Büyükelçisi: Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakında faaliyete başlayacak

Irak’ın Musul kentinde temaslarda bulunan Yıldız, Musul İl Meclisi, Musul Üniversitesi Rektörlüğü ve Musul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Büyükelçi Yıldız, Musul Valilik binasında da Vali Mansur el-Marid ile

ortak basın toplantısı düzenledi. Musul’un Türkiye ile çok güçlü beşeri, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu dile getiren Yıldız, “Türkiye’nin, Irak’ın ve özellikle Musul’un yeniden imarına olan inancı ve sadakatini teyit etmek için Musul’u ziyaret ettim” dedi.

Yıldız, Musul’da ticaret, yatırım, ulaştırma ve nakliye konularında yerel makamlarla diyalog halinde olduklarını da belirterek, Musul’un ekonomik olarak kalkınmaya ve yeniden imara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun yeniden açılması konusuna da değinen Yıldız, “Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması için Irak merkezi yönetiminden haziran ayında onayı aldık. Bunun için süren çalışmalara son noktayı koyacağız ve Musul Başkonsolosluğumuz çok kısa zamanda burada faaliyete başlayacak” dedi.

Yıldız, Musul’a bağlı Sincar’daki terör örgütü PKK ile mücadele vurgusu da yaparak, bu konuda kentteki ilgili makamlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı.