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Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

19:15 -
Haberler Dünya
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin bakanlık temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, “Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Bakan Akar tarafından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield kabul edildi” ifadeleri kullanıldı.  DHA

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Son güncelleme: 19:24 08.11.2019
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