Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalar ele alındı

22:58 -
Haberler Dünya
Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı Esper’e Güvenli Bölge konusunda oyalama veya geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği bilgisi aktarıldı.

Ayrıca görüşmede, Türkiye’nin ABD’den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması istendi.

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği de vurgulandı.

 

ABD Millî Savunma Bakanı
Son güncelleme: 23:24 03.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more