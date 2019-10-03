Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı Esper ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı Esper’e Güvenli Bölge konusunda oyalama veya geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği bilgisi aktarıldı.

Ayrıca görüşmede, Türkiye’nin ABD’den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması istendi.

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği de vurgulandı.