Bakan Akar’dan F-35 açıklaması!

Bakan Akar, PN MİLGEM projesi kapsamında “ASFAT-ASELSAN, ASFAT-HAVELSAN Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri İmza Töreni”ne katıldı. Akar burada yaptığı konuşmada, “Biz F35'leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai amacımız kendi savaş uçağımızı yapmak” dedi.

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NATO AÇIKLAMASI

NATO ile ilgili de Akar, “Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı. AA