Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bal peteğine benzeyen yapı kenti ikiye böldü

ABD'nin en popüler kenti New York'un Manhattan bölgesinde İngiliz sanatçı Thomas Heatherwick'in tasarladığı yapı açıldı. Bal peteği formunda olan ve bir dizi merdivenle birbirine bağlı olan yapı bölge halkını ikiye böldü.

09:39 -
Haberler Dünya
Bal peteğine benzeyen yapı kenti ikiye böldü

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı “The Vessel” açıldı.

Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi.

Yapının inşasında okside, olup parlaklığını yitirmemesi için çelik kullanıldığı belirtildi.

Yerel basın yapının büyük ilgi gördüğünü yazarken bazı bölge sakinlerinin The Vessel’ı hiç beğenmediğini ve bölgenin dokusuna zarar verdiğini söylediğini aktardı.

Tek seferde maksimum 700 kişiyi ağırlayan binaya girişler ücretsiz.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:22 19.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more