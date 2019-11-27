Balkanlar’da cami krizi! Erdoğan’dan mektupla yardım istediler

Kuzey Makedonya'da Müslüman azınlığın yaşadığı Ohri'de bulunan tarihi Ali Paşa Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi.

Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan caminin yeniden ibadete kazandırılacak olması bazı gerginliklere neden olmuştu. İlk tartışmalar, 1912 yılında yıkılan cami minaresinin tekrar inşa edilecek olması nedeniyle başlamıştı.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre şehirdeki gayrimüslim gruplar, 32 metre yüksekliğinde yapılması planlanan minareden rahatsızlıklarını ileri sürmüş ve bu yükseklikte bir minarenin, “Şehrin Hristiyan dokusuna zarar vereceğini” iddia etmişti.

İtiraz üzerine inşaata bir dönem ara verilirken, mayıs ayındaki seçimlerin ardından tekrar başlandı. İddialara göre şantiyeye inşaat malzemesi girişi savcılık talimatıyla yerel emniyet güçleri tarafından yasaklansa da minare taşları işçiler tarafından geceleri elle taşınarak şantiyeye ulaştırıldı.

‘ÜST DÜZEY BİR İSİM GELSİN’

Bu atmosferde devam eden cami inşaatı tamamlansa da, bu kez de açılış tarihi Arnavut ve Türk gruplar arasında gerginlik yarattı. Caminin yapıldığı arazi Kuzey Makedonya'da Arnavutların hâkimiyetindeki Makedonya İslam Birliği'nin üzerine kayıtlı. Birlikteki Arnavutlar caminin 28 Kasım'da ibadete açılmasını kararlaştırdı.

Arnavutların Osmanlı’dan ayrılış günü olan 28 Kasım’ın seçilmesi üzerine, Ohri’de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Restorasyon sürecinde yaşanan zorlukların anlatıldığı mektupta, bölgedeki Türklerin ise bu tarihe karşı çıktığı belirtildi. Tarihin değiştirilmesi için Erdoğan’dan yardım istenirken, açılışa üst düzey bir ismin katılması da talep edildi.

509 BİN ARNAVUT, 78 BİN TÜRK

Ohri'deki Arnavutlar ise ülkedeki en kalabalık Müslüman grubun kendileri olduğunu belirterek açılışın Arnavutların önem verdiği 28 Kasım'da yapılmasının olağan olduğunu savundu.

2002 sayımına göre 2 milyon nüfusa sahip olan ülkede 509 bin Arnavut, 78 bin Türk yaşıyor.