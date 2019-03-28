Bangladeş’in başkentinde korkutan yangın

Bangladeş’in başkenti Dakka’da çok katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan “FR Tower” adlı binada yangın çıktığını söyledi.

Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi. Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti. Yerel basın, binada çok sayıda insanın mahsur kaldığını; söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yetkililer en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken 60 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yetkililer, ofiste çalışan çok sayıda insanın mahsur kaldığını ve yardım beklediğini aktardı. Reuters’ın aktardığı haberde olay yerine gelen bir grup öğrencinin itfaiye ekiplerine yardım ettiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.