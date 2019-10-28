Bankalar ve okullar kapandı hayat durma noktasında!

Lübnan’da sokağa dökülen halk hükümeti yeni çıkartmayı planladığı vergiler nedeniyle protesto etmeye başlamıştı. Protestoların bir haftayı geçmesinin ardından kapalı kalan bankalar ve okullar nedeniyle Lübnan’da gündelik hayat durma noktasına geldi.

Ülkedeki kapalı durumdaki bankacılık sistemine yönelik açıklamada bulunan bir yetkili, yolların kapalı olması nedeniyle duyulan güvenlik endişelerini dile getirdi ve Lübnan Merkez Bankası tarafından sağlanan likidite ile güvenlik görevlileri başta olmak üzere kamu personelinin maaşını ödemek için gereken adımların atıldığını belirtti.

Birkaç gün önce bir Lübnan Merkez Bankası yetkilisi Reuters’a verdiği demeçte, gösterilerin durması halinde ülkedeki bankacılık sisteminin eski haline geleceğini belirtmişti.

YOL KAPATMA DEVAM EDİYOR

Başbakan Hariri liderliğindeki 30 üyeli kabinenin istifası ve bunun yerine teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle protestolarını sürdüren Lübnanlılar, bugün de sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer kentlerde birçok noktada yolları kapatarak eylemlerine devam etti.

Gösterilerin başladığı günden beri banka ve okullar başta olmak üzere kamu kurumları ile özel sektörün büyük oranda hizmet veremediği Lübnan’da, yolları kapatarak insanların şehir içi ve şehirler arası hareketini ciddi anlamda engelleyen eylemciler ile söz konusu yolları açmaya çalışan ordu birlikleri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kitlesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayan sloganlar atıyor.

Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim’de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerine son vermeye yanaşmadı.