Baraj faciasına neden olan işletmenin başkanından pes dedirten açıklama: Ölenler halk değil bizim işçiler

Brezilya’daki felakette kaybolanların en az 100'ünün çamurun içine gömülen ama halen ulaşılamayan kafeteryada olduğu bildirildi. Barajı işleten şirketin sahibi ölenlerin çoğunun şirket çalışanı olduğunu söyleyerek tepki toplarken, alarm sisteminin neden çalışmadığını açıklayamadı.

Felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.'nın başkanı Fabio Schvartsman, “Bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz” itirafında bulundu.

Barajın etkin olmadığı için, malzemelerin makul derecede kuru olduğunu iddia eden Schvartsman, çamur nehrinin uzun mesafelere seyahat etme gücü olmadığını iddia etti.

2015’TEKİ FELAKETİN SORUMLUSU DA AYNI ŞİRKET

Minas Gerais Eyaletinde 5 Kasım 2015'te benzeri bir felaket yaşandı. Mariana kentinde yaşanan felakette 17 kişi öldü. Bento Rodrigues Baraj Felaketi olarak hatırlanan olayın sorumlusu da dün yaşanan felaketin sorumlusu olan Vale S.A şirketinin ve BHP Billiton arasındaki ortak girişim olan Samarco Mineraço SA'ydı.