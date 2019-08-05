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Barış Koridoru Harekatı için 14 bin Suriyeli hazır! | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası ÖSO güçleri Reuters'a yaptığı açıklamada 14 bin askerlerinin Türkiye'ye destek için hazır olduğu mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
21:46 -
Haberler Dünya
Barış Koridoru Harekatı için 14 bin Suriyeli hazır! | Son dakika haberleri

Suriye’deki rejim karşıtı muhalif güçler, Türkiye’nin PKK’nın elinde bulunan ancak Arapların çoğunlukta yer aldığı bölgelere düzenleyeceği operasyona destek için hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Suriye’deki rejim muhalifi silahlı güçler de harekete geçti.

14 BİN ÖSO ASKERİ HAZIR

ABD ve Rusya ile operasyon öncesi görüşmeleri sürdüren Türkiye, bölgede daha önce düzenlediği operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla bilinen muhalif güçleri yanına almıştı.

Muhaliflerin sözcüsü Yusuf Hamid Reuters’a 14 bin muhalif askerin Türkiye ile birlikte yapılacak operasyon için hazır olduğu mesajını verdi.

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Son güncelleme: android-time 21:51 05.08.2019
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