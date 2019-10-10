Barış Pınarı Harekâtı: Haklı mücadelemizde yedi düvel bir kez daha Türkiye’nin karşısında!

Terör kendilerine dokunuca sesleri çıkan fakat konu bu belayla onlarca yıldır mücadele eden Türkiye olunca yine gerçek yüzlerini gösteren o ülkelerden bazıları şöyle:

ABD: Başkan Donald Trump başta olmak üzere ‘harekâta yeşil ışık’ vermedikleri yönünde açıklamalar yapılırken, harekâtın kapsamının aşılması durumunda yaptırım tehditleri ardı ardına geldi.

Fransa: Savunma Bakanı Florence Parly, Barış Pınarı Harekâtı'nı tehlikeli olarak nitelendirirken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki saldırısı tehlikeli. Kürtlerin güvenliği için tehlikeli. Çünkü 5 yıldır savaştığımız IŞİD'e fayda sağlıyor. Durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

İngiltere: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dominic Raab, “Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve IŞİD'e karşı elde edilen ve hepimizin yoğunlaşması gerektiği başarıyı bozma riski yaratıyor” dedi.

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Almanya: Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD’in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır. Türkiye’yi harekâtı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Kanada: Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kanada Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyor… Tüm tarafları sivilleri korumaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

İran: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre Ruhani, “Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı, Kürt güçleri de Suriye ordusunu desteklemeli” şeklinde konuştu.

Irak: Irak Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berham Salih’ten de operasyona ilişkin açıklama geldi. Salih Twitter’dan paylaştığı mesajında “Operasyon insani krize yol açacak ve terör gruplarını güçlendirecek. Dünya bir felaketi önlemek için birleşmeli, Kürtler dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin barış, onur ve güvenlik haklarını kapsayacak siyasi çözümü teşvik etmelidir” diye yazdı.

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BAE: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Türkiye’yi kınadığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “BAE, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu ve ayrıca dost Arap ülkesinin egemenliğinin açık ve kabul edilemez ihlali ve Arap işlerine müdahale olduğunu doğruluyor” ifadelerine yer verildi.

Lübnan: Lübnan Dışileri de Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik kınama mesajı yayınladı. Türkiye’ye iki kere düşünme çağrısı yapan Lübnan Dışişleri, Türkiye’nin operasyonunu “kardeş bir Arap ülkesine saldırı ve Suriye toprağını işgal olarak” gördüğünü belirtti.



Mısır: Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mısır, Türkiye’nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktadır” denildi. Öte yandan, Sisi yönetimi Arap Birliği’ni toplantıya çağırdı.



Rusya: Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti, parlamentonun üst kademesinin dışişleri komitesi ilk başkan yardımcısı olan Vladimir Cabarov’un açıklamalarına yer verdi. Ajansa göre Cabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını kaydetti.

BM: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye gündemiyle acil olarak toplanıyor. Fransa, Almanya ve İngiltere’nin talebi üzerine bugün yapılacak kapalı oturumda Barış Pınarı Harekâtı görüşülecek.