Barış Pınarı Harekâtı’nda son dakika… ABD’li yetkililer basına konuştu

Dünya basınının gündemi Barış Pınarı Harekâtı… Bölgede yaşanan hareketlilik devam ederken Ankara-Washington hattında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin yaptırım uygulanması kararı almasının ardından ABD Başkanı Trump’ın kurmaylarını bu hafta Türkiye’ye gönderecek olması hem ABD hem de İngiliz basınının gündeminde üst sıralarda yer aldı.

ABD’nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal, “Rusya güçleri Suriye’ye girerken, ABD Türkiye’ye karşı diplomasiyi kullanmaya çalışıyor” başlığıyla hazırladığı haberde Trump yönetiminin Ankara’ya diplomatik baskı uygulayacağı belirtildi. Kahire, Kiev ve Irak’taki muhabirlerin yaptığı haberde, “Trump yönetimi üst düzey yetkilileri Türkiye’ye göndererek Ankara’nın Suriye’deki operasyonunu durdurmayı amaçlıyor” ifadesi kullanıldı.

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Haberde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gelerek Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini aktardı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Pence’in Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar konusunda ısrarcı olduklarını tekrar söyleyeceği belirtildi.

Bölgedeki yaklaşık 1000 ABD askerinin ülkelerine dönmesi sürecinin başladığını hatırlatan Wall Street Journal’a konuşan ABD’li bir yetkili, “Türkiye’nin desteklediği gruplar ABD’nin noktalarına tehlikeli derecede yaklaşınca güç gösterisi yaptı. Amerika’nın F-15 jetleri ve Apache saldırı helikopterleri havalandı ve Milli Suriye Ordusu geri çekildi. Taraflardan ateş açılmadı. Kırılgan ve tehlikeli bir durum var ve tamamen düzen içinde çekilmeye odaklanmış durumdayız. Bir numaralı önceliğimiz askerlerimizin güvenli bir şekilde geri çekilmesi” dedi. Trump yönetiminde üst düzey görev alan bir yetkili ise gazeteye,” Bir numaralı hedefimiz diplomasiyi devam ettirmek ve ateşkes imkanı bulmak ve bölgeyi kontrol altına almak” dedi.

FINANCIAL TIMES DA GENİŞ YER AYIRDI

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times da ABD’li üst düzey kurmayların bölgeye gidecek olmasına geniş yer ayırdı. Gazetenin Washington, Ankara, Beyrut ve Moskova’daki muhabir ve temsilcilerinin imzasıyla yayınlanan haberde, Mike Pence ve Mike Pompeo ile birlikte Beyaz Saray’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin de heyette yer alacağı vurgulandı.