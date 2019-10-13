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Barış Pınarı Harekâtı’nda son dakika… Bir belde daha teröristlerden arındırıldı

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

09:57 -
Haberler Dünya
Barış Pınarı Harekâtı’nda son dakika… Bir belde daha teröristlerden arındırıldı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

IŞİD PKK son dakika Suriye Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 10:00 13.10.2019
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