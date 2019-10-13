Barış Pınarı Harekâtı’nda son dakika gelişmesi… SMO: Tel Abyad’ı PKK/PYD’den aldık

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda kritik bir gelişme yaşandı… Terör örgütü PKk/YPG/PYD’nin sözde asayiş merkezi olan Tel Abyad terörist unsurlardan temizlendi.

Suriye Milli Ordusu flaş bir açıklama yaptı. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, “Kuvvetlerimiz Tel Abyad’ı tamamen PKK/PYD’den aldı” açıklaması yaptı.

Öte yandan Anadolu Ajansı, servis ettiği haberde harekât kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin batısının YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarıldığını duyurdu.

Suriye Milli Ordusu’nun Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın sözde polis merkezini ele geçirdiği belirtilirken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad'ın batısı ve doğusu kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu yaptığı açıklamada, Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait sözde polis merkezini ele geçirdiğini belirtti.

Detaylar geliyor…