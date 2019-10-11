Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı’nın üçüncü gününde flaş gelişme! NATO Genel Sekreteri İstanbul’da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah erken saatlerde İstanbul’a geldi. Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg’in saat 14.00’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Stoltenberg, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye’nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.