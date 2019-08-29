Barış yalnızca iki yıl sürdü… FARC yeniden silahlanıyor!

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında örgütün baş müzakereciliğini de yürüten Marin, yeni yayınlanan bir videoda silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Çevresinde eski FARC militanlarının bulunduğu görülen Marin, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını kaydetti.

“Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi” diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söyledi.

Yarım yüzyılın ardından silah bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017’de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler’e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.