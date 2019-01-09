Başbakanın fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı… İsyan ettiren fotoşop!

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın fotoğrafı sosyal medyada infial yarattı. Resmi sitede yer alan karedeki fotoşop kullanıcıların diline düştü.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve ailesinin fotoğrafı başbakanın resmi sitesinde yayınlandıktan sonra sosyal medya ayağa kalktı. Zira fotoğrafta, adeta gözleri kanatan bir fotoşop örneği yer alıyordu.

Araştırmacı kullanıcıların çabaları sayesinde fotoğrafın orijinali de ortaya çıktı. Fotoşopu yapan kişi, Morrison’ın biraz eskimiş olan beyaz spor ayakkabılarına rötuş yapacağına tamamen değiştirdi.

Ancak oldukça amatörce yapılan işlem nedeniyle fotoğrafa bakılır bakılmaz bir tuhaflık olduğu anlaşılıyordu.

Özellikle Twitter’da binlerce mesaj paylaşılırken, “Bu fotoşopu kim yaptıysa bulunmalı. Benim vergilerimle maaş alarak bu işi yapıyor. Paramı geri istiyorum” ifadesi en çok beğeni alanlar arasına girdi.

Bir başka kullanıcı ise Morrison’a iki sol ayak şoplandığına dikkat çekti.

Başbakan Morrison da sosyal medyadaki bu fırtınaya kayıtsız kalamadı ve Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ayakkabılarımın parlatılmasını istemedim ama eğer fotoşop yapmak zorundaysanız saçlarıma odaklanın, ayaklarıma değil” dedi.