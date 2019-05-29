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Başkomiser ünlü futbolcunun eşiyle arabada basıldı

İskoçya bu seks skandalını konuşuyor... Ünlü bir futbolcunun karısı ile bir başkomiserin otomobilde cinsel ilişkiye girerken yakalandığı belirtildi.

11:35 -
Haberler Dünya
Başkomiser ünlü futbolcunun eşiyle arabada basıldı

Glasgow merkezli Daily Record gazetesinin haberine göre; Edinburgh’ta başkomiser olarak görev yaptığı belirtilen Gareth Blair’ın, Heart of Midlothian’ın yanı sıra İskoç liginde birçok takımda top koşturan eski bir futbolcunun eşiyle seks yaparken yakalandığı öğrenildi.

Evli olan Blair’ın, 40 yaşında olduğu belirtilen bir kadınla otoparkta park halindeki aracın içinde sevişirken, ihbar üzerine bölgeye gelen polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

48 yaşındaki başkomiser hakkında soruşturma başlatılırken, bir polis kaynağı, haberlerde adı anılmayan kadına ilişkin şunları söyledi: “İsminden karakollarda açıkça bahsediliyor ve insanlar onun yargılanıp yargılanamayacağını merak ediyor.”

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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Blair hakkında yürütülen soruşturmada, gündüz vakti yaşanan kaçamağın başkomisere devlet tarafından sağlanan otomobilde gerçekleşip gerçekleşmediği de araştırılıyor.

İskoç medyası, olayın basına yansımasının ardından Gareth Blair’ın, tüm sosyal medya hesaplarını kapattığığını yazdı.

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Son güncelleme: android-time 12:26 29.05.2019
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