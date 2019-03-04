Batı Şeria’da gerilim: İki İsrail askeri yaralandı, iki şüpheli öldürüldü

Batı Şeria’da bu sabah sıcak saatler yaşandı… İsrail savunma bakanlığı ve ülke basınında yer alan haberlere göre içerisinde 3 Filistinlinin olduğu bir araç İsrail askerlerinin olduğu bir noktaya hızla ilerledi. İki İsrail askeri çarpmanın şiddetiyle yaralanırken, ordu ateş açtı.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, iki Filistinlinin olay yerinde öldüğünü diğerinin ise yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Ramallah yakınında meydana gelen olay sonrasında bir askerin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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