Bebek kamerasında dehşete düşüren görüntü… Annesi gözlerine inanamadı!

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Heather Brough ve Josh Higgins çifti bebeklerinin başına gelen paranormal bir olayla basının ve sosyal medyanın gündeminde.

25 yaşındaki anne Heather, bir sabah uyandığında 1 yaşındaki kızı Lily’nin yüzündeki derin çizikleri fark etti. Kızına ne olduğunu anlamak isteyen Heather, Lily’nin odasındaki bebek kamerasını inceledi.

Görüntülere baktığında dehşete düşen kadın, nişanlısını arayarak hemen eve gelmesini istedi. Çiftin beraber de izlediği görüntülerde, bir erkeğe ait olduğu düşünülen ‘figür’, Lily’ye doğru yaklaştıktan sonra hızla kayboluyor.

Söz konusu figürün bir hayalete ait olduğunu savunan çift, kızlarının zarar görmesi nedeniyle evden taşınma kararı alırken, evin eski sahibiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çiftin iddiasına göre evin eski sahibi yaşlı kadın, kalçasını kırdıktan günler sonra evde ölü bulunmuş, kadından sonra ise evde şizofren erkek kardeşi yaşamıştı.