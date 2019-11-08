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Belediye Başkanı’nın saçını kesip üzerine boya döktüler

Haftalardır gösterilerle sarsılan Bolivya'da protestocular bir yerel siyasetçiyi çıplak ayakla yürütüp istifasını imzalattılar. Eylemciler ayrıca belediye binasını da ateşe verdi.

18:32 -
Haberler Dünya

Bolivya’nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce’nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Bolivya’da 20 Ekim’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda Vinto şehri belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar. Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce’yi bir süre sonra polise teslim etti. DHA

 

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

 

Bolivya Hükümet
Son güncelleme: 18:45 08.11.2019
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